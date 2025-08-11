Bloomberg: Киев и ЕС готовятся к встрече Путина и Трампа на Аляске

«Призывы НАТО и ЕС к Трампу надавить на Россию звучат постоянно, американский президент к ним привык, и для него важно создать видимость того, что он на всех надавил, всех принудил, всех помирил. Любые громкие заявления сейчас носят характер ритуальных. Содержание будущих переговоров остается интригой и, возможно, никогда не будет раскрыто, но есть все основания полагать, что стороны попытаются провести откровенный разговор и найти точки соприкосновения», — заключила Гафарова.