Виталий Хоценко рассказал о сроках выноса аэропорта из Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поделился планами по строительству нового аэропорта в Омске, который будет запущен в 2028 году. Новый аэропорт, расположенный в Фёдоровке, позволит устранить ограничения для развития города, вызванные текущим расположением аэропорта. Виталий Хоценко подчеркнул, что решения по проекту уже приняты, средства выделены, и в ближайшие годы Омск начнёт новый этап в инфраструктурном развитии.