Виталий Хоценко рассказал о сроках выноса аэропорта из Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поделился планами по строительству нового аэропорта в Омске, который будет запущен в 2028 году. Новый аэропорт, расположенный в Фёдоровке, позволит устранить ограничения для развития города, вызванные текущим расположением аэропорта. Виталий Хоценко подчеркнул, что решения по проекту уже приняты, средства выделены, и в ближайшие годы Омск начнёт новый этап в инфраструктурном развитии.
«Новый аэропорт даст возможности для развития города-миллионника, который ограничен нынешним аэропортом в части строительства», — отметил губернатор.
Хоценко также отметил, что на реализацию инвестиционных проектов в Омской области будет привлечено более триллиона рублей, в том числе для строительства нового аэропорта. Власти региона планируют подать заявку на участие в программе по казначейским инфраструктурным кредитам, рассчитывая привлечь более 8 миллиардов рублей для финансирования проектов.
Губернатор сообщил, что уже провёл переговоры с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Маратом Хуснуллиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым, которые готовы поддержать проект.