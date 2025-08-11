Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок «Победа»

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Молдавии намерено добиться роспуска четырех партий, входящих в оппозиционный блок «Победа», следует из заявления на сайте ведомства.

Источник: Sputnik

«Сегодня, 11 августа, Министерство юстиции подало в Центральную апелляционную палату ходатайство о вызове в суд партий “Возрождение”, “Шанс”, “Сила альтернативы и спасения Молдовы” и “Победа”. Министерство юстиции просит признать эти четыре политические партии правопреемниками партии “Шор” и распустить их», — говорится в сообщении.

Шестого июля лидеры четырех партий приняли участие в съезде в Москве, который координировал лидер блока «Победа» Илан Шор. Там он заявил, что объединение примет самостоятельное участие в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.

ЦИК Молдавии настаивает, что причастность бывшего лидера партии «Шор» к формированию и продвижению избирательного блока представляет собой замаскированное продолжение деятельности запрещенной политсилы.

«Четыре партии активизировались сразу после признания партии “Шор” неконституционной, захватив ее структуры, ресурсы и кадры, тем самым обеспечив передачу политической инфраструктуры новым формированиям и т. д.», — утверждает молдавский Минюст.

В июле ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства». Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.