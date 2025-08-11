Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок «Победа»

В июле ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства». Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.