Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок «Победа»

«Сегодня, 11 августа, Министерство юстиции подало в Центральную апелляционную палату ходатайство о вызове в суд партий “Возрождение”, “Шанс”, “Сила альтернативы и спасения Молдовы” и “Победа”. Министерство юстиции просит признать эти четыре политические партии правопреемниками партии “Шор” и распустить их», — говорится в сообщении.
Шестого июля лидеры четырех партий приняли участие в съезде в Москве, который координировал лидер блока «Победа» Илан Шор. Там он заявил, что объединение примет самостоятельное участие в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.
ЦИК Молдавии настаивает, что причастность бывшего лидера партии «Шор» к формированию и продвижению избирательного блока представляет собой замаскированное продолжение деятельности запрещенной политсилы.
«Четыре партии активизировались сразу после признания партии “Шор” неконституционной, захватив ее структуры, ресурсы и кадры, тем самым обеспечив передачу политической инфраструктуры новым формированиям
В июле ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства». Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.