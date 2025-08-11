Ричмонд
NYT: Си Цзиньпин усиливает контроль после скандалов в военной элите Китая

Борьба китайского лидера с коррупцией в армии показывает, насколько глубоки его опасения не только по поводу боевой готовности, но и по поводу политического выживания, пишет Крис Бакли, главный корреспондент The New York Times по Китаю.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Внешне вооруженные силы Китая кажутся как никогда сильными: его военные корабли все дальше выходят в океан, полеты китайских военных самолетов вокруг Тайваня становятся обыденным делом, он ежегодно производит примерно по 100 ядерных боеголовок, а китайский ВПК раз в несколько месяцев выпускает новый вид вооружений от истребителя-невидимки до новейших десантных барж, говорится в статье.

Однако внутри вооруженных сил Китая наблюдается самый серьезный за последние годы раскол в руководстве, утверждает NYT.

Три из семи мест в Центральном военном совете, который контролирует вооруженные силы, оказались вакантными после того, как его члены были арестованы или просто исчезли. Эта внутренняя нестабильность, по мнению Бакли, стала настоящим испытанием для попыток председателя КНР Си Цзиньпина создать лояльную, современную, боеспособную армию, полностью находящуюся под его контролем.

Нынешняя волна расследований и увольнений, как утверждает автор, коснулась некоторых командиров, которых лично отбирал Си, что свидетельствует о повторяющихся проблемах в системе, которые он годами пытался устранить.

В первые годы после прихода к власти Си развернул интенсивную кампанию по борьбе с коррупцией в вооруженных силах и установлению более жесткого контроля.

Контроль над военными имеет огромное значение. Это, по сути, вопрос выживания. Вот почему любое желание переступить черту должно быть подавлено.

Джозеф Ториджиан
доцент Американского университета, специалист по Китаю

Основные опасения Си, согласно статье, связаны с вопросами боеготовности китайской армии и потерей военными абсолютной лояльности к нему и партии. Бакли предполагает, что Си в 2027 году может баллотироваться на четвертый срок и ему необходимо будет создать новую когорту военных, чья преданность ему не вызывает сомнений.

Со времен Мао Цзэдуна вооруженные силы Китая служили не только боевой силой, но и рычагом политического контроля для китайских лидеров, их главной защитой от потенциальных соперников или народных восстаний, пишет Бакли.

Однако Си неоднократно подчеркивал, что необходимо пресечь «гниль в китайской военной элите», иначе, как он сказал в 2018 году, «наши вооруженные силы превратятся в частную армию, подчиняющуюся определенным людям, вооруженную силу, выступающую против партии».

Бакли признает в статье, что пока нет никаких признаков того, что недавние скандалы в китайской армии являются актом сознательного неповиновения Си. Но даже относительно немногочисленные случаи коррупции или халатного управления могут нарушить координацию, ослабить доверие Си к командирам и вынудить его осторожнее подходить к планам военных операций, например к потенциальной осаде Тайваня, считает Тейлор Фрейвел, профессор Массачусетского технологического института.

