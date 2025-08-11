NYT: Си Цзиньпин усиливает контроль после скандалов в военной элите Китая

Внешне вооруженные силы Китая кажутся как никогда сильными: его военные корабли все дальше выходят в океан, полеты китайских военных самолетов вокруг Тайваня становятся обыденным делом, он ежегодно производит примерно по 100 ядерных боеголовок, а китайский ВПК раз в несколько месяцев выпускает новый вид вооружений — от истребителя-невидимки до новейших десантных барж, говорится в статье.