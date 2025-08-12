Свердловские власти обсудили меры поддержки для молодежи

— Отдельное внимание уделено развитию молодежного туризма. Турпоток в регионе за минувшие полгода составил 992,5 тысячи поездок. Более половины туристов — молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Наиболее перспективными для молодежи признаны экологический, активный, культурно-познавательный, событийный и промышленный виды туризма, — пояснили в ведомстве.