Свердловские власти обсудили меры поддержки для молодежи

В Свердловской области придумают, как изменить жизнь молодежи.

Источник: Комсомольская правда

Координационный совет по развитию молодежной политики в Свердловской области провел заседание. На нем обсуждали направления работы, меры поддержки, кадровую политику. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

— Отдельное внимание уделено развитию молодежного туризма. Турпоток в регионе за минувшие полгода составил 992,5 тысячи поездок. Более половины туристов — молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Наиболее перспективными для молодежи признаны экологический, активный, культурно-познавательный, событийный и промышленный виды туризма, — пояснили в ведомстве.

Также обсуждалось создание профильных классов в школе, экскурсии на предприятия. Такие меры помогают помочь молодежи определиться с профессией.

Власти отметили программы, предоставляющие выплаты семьям с детьми и нуждающимся в улучшении жилищных условий. В региональной программе участвуют 599 свердловских семей.