CNN: Европа может стать «сноской» в истории украинского конфликта

Уточняется, что обеспокоенность вызвана недостаточной ясностью относительно последних предложений Москвы по урегулированию конфликта. «Путин не предоставил конкретных подробностей, а специальный представитель США Стив Уиткофф воздержался от комментариев после переговоров с российским лидером», — цитируют «Ведомости» журналистов американского канала.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что по договоренностям «все очень сложно», и говорил о возможном обмене территориями.
В июне 2024 года Владимир Путин изложил условия для прекращения боевых действий с Украиной. Российский лидер потребовал отвода украинских войск с территорий, вошедших в состав РФ, а также официального отказа Киева от планов вступления в НАТО. Кроме того, Москва вновь заявила о необходимости достижения ключевых целей спецоперации — демилитаризации и денацификации Украины.
15 августа на Аляске запланированы переговоры президентов России и США. Решение о встрече было принято после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Основным вопросом саммита станет поиск путей урегулирования украинского кризиса.