CNN: Европа может стать «сноской» в истории украинского конфликта

Европа может превратиться в «сноску» в истории конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с CNN пожелавший остаться неизвестным дипломат из Евросоюза. По данным телеканала, в ЕС вновь опасаются, что Владимиру Путину удастся расколоть НАТО и получить «на Украине все, что захочет».