Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Европа может стать «сноской» в истории украинского конфликта

Европа может превратиться в «сноску» в истории конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с CNN пожелавший остаться неизвестным дипломат из Евросоюза. По данным телеканала, в ЕС вновь опасаются, что Владимиру Путину удастся расколоть НАТО и получить «на Украине все, что захочет».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Уточняется, что обеспокоенность вызвана недостаточной ясностью относительно последних предложений Москвы по урегулированию конфликта. «Путин не предоставил конкретных подробностей, а специальный представитель США Стив Уиткофф воздержался от комментариев после переговоров с российским лидером», — цитируют «Ведомости» журналистов американского канала.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что по договоренностям «все очень сложно», и говорил о возможном обмене территориями.

В июне 2024 года Владимир Путин изложил условия для прекращения боевых действий с Украиной. Российский лидер потребовал отвода украинских войск с территорий, вошедших в состав РФ, а также официального отказа Киева от планов вступления в НАТО. Кроме того, Москва вновь заявила о необходимости достижения ключевых целей спецоперации — демилитаризации и денацификации Украины.

15 августа на Аляске запланированы переговоры президентов России и США. Решение о встрече было принято после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Основным вопросом саммита станет поиск путей урегулирования украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше