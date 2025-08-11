Трамп сообщил, что посетит Россию 15 августа

«Я собираюсь встретиться с Путиным, я поеду в Россию в пятницу», — сказал Дональда Трамп журналистам.
Прежде сообщалось, что 15 августа Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на Аляске. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва предлагала провести вторую встречу лидеров, сроки которой пока не определены, на территории РФ.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше