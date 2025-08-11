Ричмонд
Трамп сообщил, что посетит Россию 15 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 15 августа, «едет в Россию», чтобы увидеться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Я собираюсь встретиться с Путиным, я поеду в Россию в пятницу», — сказал Дональда Трамп журналистам.

Прежде сообщалось, что 15 августа Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на Аляске. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва предлагала провести вторую встречу лидеров, сроки которой пока не определены, на территории РФ.

