Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа

«Федеральный канцлер Фридрих Мерц пригласил к участию в среду, 13 августа 2025 года, в виртуальных переговорах по текущей ситуации на Украине в преддверии запланированной встречи президента США Трампа с президентом России Путиным», — заявил он журналистам.
По его словам, в ходе обсуждения, среди прочего, планируется рассмотреть дальнейшие варианты действий для «усиления давления» на РФ.
Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагается обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности.
«В различных по составу рабочих группах примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель (вице-президент Джей Ди Вэнс — ред.)», — добавил он.