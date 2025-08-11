Ричмонд
Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа

БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Источник: Reuters

«Федеральный канцлер Фридрих Мерц пригласил к участию в среду, 13 августа 2025 года, в виртуальных переговорах по текущей ситуации на Украине в преддверии запланированной встречи президента США Трампа с президентом России Путиным», — заявил он журналистам.

По его словам, в ходе обсуждения, среди прочего, планируется рассмотреть дальнейшие варианты действий для «усиления давления» на РФ.

Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагается обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности.

«В различных по составу рабочих группах примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель (вице-президент Джей Ди Вэнс — ред.)», — добавил он.

