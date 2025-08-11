Reuters: США пообещали проконсультироваться с Европой перед встречей Трампа с Путиным

Американская сторона пообещала, что проконсультируется с европейскими партнерами по своей позиции перед встречей на Аляске. Я буду ждать… результатов встречи президентов Трампа и Путина — у меня много опасений и много надежд.
Киев, согласно статье, опасается, что Путин и Трамп могут попытаться навязать Владимиру Зеленскому условия прекращения конфликта, длящегося около трех с половиной лет. Как отмечает Reuters, лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Европейской комиссии приветствуют усилия Трампа по прекращению огня на Украине, но настаивают на необходимости оказания давления на Россию и предоставление гарантий безопасности Киеву.
По мнению Туска, недавние комментарии Трампа создают впечатление, что он стал больше понимать аргументы Украины и Европы относительно конфликта. Однако Туск не уверен на 100%, что Трамп продолжит придерживаться этой позиции, говорится в статье. Туск на пресс-конференции также сказал, что европейские лидеры едины в своем подходе к мирным переговорам по Украине и убеждены, что Киев должен участвовать в любых подобных дискуссиях.
Европейские официальные лица уже попытались повлиять на позицию Белого дома в преддверии саммита на Аляске, напоминает Reuters. В минувшие выходные вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с представителями Европейского союза и Украины, и ожидается, что в ближайшие дни Брюссель продолжит поддерживать связь с Вашингтоном. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас также заявила, что администрация Трампа проявила заинтересованность в согласовании позиций с Европой.