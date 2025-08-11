Reuters: США пообещали проконсультироваться с Европой перед встречей Трампа с Путиным

По мнению Туска, недавние комментарии Трампа создают впечатление, что он стал больше понимать аргументы Украины и Европы относительно конфликта. Однако Туск не уверен на 100%, что Трамп продолжит придерживаться этой позиции, говорится в статье. Туск на пресс-конференции также сказал, что европейские лидеры едины в своем подходе к мирным переговорам по Украине и убеждены, что Киев должен участвовать в любых подобных дискуссиях.