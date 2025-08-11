Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России

«Элла Памфилова обратилась к председателю ЦИК Молдовы Анжелике Караман и директору БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан в связи с обращениями граждан Молдовы, находящимися в России», — написали в Telegram-канале ЦИК России.
Глава российского Центризбиркома в обращении отметила, что граждане Молдавии, проживающие в РФ, опасаются, что на предстоящих 28 сентября парламентских выборах откроют всего два избирательных участка в Москве.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
«В России временно находятся и проживают более полумиллиона граждан Молдовы. Два участка на 500 тысяч избирателей? При этом в Италии, где проживает около 23 тысяч имеющих право голоса граждан Молдовы, предполагается открыть 40 участков, в ФРГ на 15 тысяч — 36 участков! Во Франции — 26, в Великобритании — 23, в Румынии — 23, в США — 22, в Испании — 14, в Ирландии — 12. Во всех этих странах число граждан Молдовы гораздо меньше, нежели в России», — подчеркнула Памфилова, слова которой публикует ЦИК.
По ее словам, открытие всего двух участков в России лишит подавляющее большинство молдован возможности проголосовать. Кроме того, она отметила, что возможности для открытия необходимого количества участков на территории России есть.
«ЦИК России готова, в случае поступления соответствующего обращения молдавской стороны, оказать необходимую помощь в открытии дополнительных избирательных участков на территории Российской Федерации, обеспечив при этом технические и логистические аспекты процесса голосования в интересах избирателей Молдовы», — добавила председатель ЦИК РФ.