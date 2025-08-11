Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России

«В России временно находятся и проживают более полумиллиона граждан Молдовы. Два участка на 500 тысяч избирателей? При этом в Италии, где проживает около 23 тысяч имеющих право голоса граждан Молдовы, предполагается открыть 40 участков, в ФРГ на 15 тысяч — 36 участков! Во Франции — 26, в Великобритании — 23, в Румынии — 23, в США — 22, в Испании — 14, в Ирландии — 12. Во всех этих странах число граждан Молдовы гораздо меньше, нежели в России», — подчеркнула Памфилова, слова которой публикует ЦИК.