МИД призвал ЕС восстановить нормальные отношения с Беларусью

В ведомстве отреагировали на заявления ЕС и некоторых стран Запада в связи с очередной годовщиной президентских выборов в Беларуси 2020 года. В МИД подчеркнули, что в европейских столицах не желают видеть консолидацию белорусского общества вокруг идеи формирования сильного и независимого государства, а также успешное развитие республики.