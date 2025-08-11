Ричмонд
МИД призвал ЕС восстановить нормальные отношения с Беларусью

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси призвало Европейский союз отказаться от политики санкций и восстановить полноценные отношения с республикой, соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД в понедельник.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве отреагировали на заявления ЕС и некоторых стран Запада в связи с очередной годовщиной президентских выборов в Беларуси 2020 года. В МИД подчеркнули, что в европейских столицах не желают видеть консолидацию белорусского общества вокруг идеи формирования сильного и независимого государства, а также успешное развитие республики.

Это, по мнению ведомства, является очередным подтверждением несостоятельности и профессиональной слепоты внешней политики ЕС.

Призываем заявителей наконец прозреть и пересмотреть стратегию работы на восточном направлении, отказавшись от агрессивной политики бессмысленных санкций и насильственной «демократизации». В общих интересах ЕС и Беларуси как можно скорее восстановить полноценные добрососедские отношения.

говорится в заявлении

Там также отмечается, что сторонам необходимо возобновить равноправный и уважительный диалог, взаимовыгодное сотрудничество, обеспечить свободу торговли и транзита граждан.

В МИД подчеркнули, что все это нужно сделать для укрепления мира и безопасности в европейском регионе.

Отношения Беларуси с западными странами резко ухудшились после выборов главы республики, состоявшихся в 2020 году. В отношении белорусских официальных лиц и предприятий несколькими пакетами был введен ряд санкций. Новый этап расширения ограничительных мер произошел после 2022 года из-за поддержки Минском специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.