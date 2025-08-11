Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Трамп ошибочно назвал Россию местом встречи с Путиным 15 августа

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Россию местом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Reuters

Журналист издания счел оговорку Трампа «неловкой оплошностью». Он напомнил, что с 1867 года Аляска не является частью России. Регион был продан США за $7,2 млн, уточнил автор The Guardian.

Ранее именно Аляску называли местом встречи Путина и Трампа. Переговоры лидеров двух стран должны пройти там 15 августа. Центральной темой встречи станет урегулирование на Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, на территории РФ может состояться вторая встреча сторон. Ее сроки пока не определены.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше