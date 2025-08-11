Европа не способна взять на себя роль Соединенных Штатов в поддержке Украины из-за собственной военной слабости, политической раздробленности и отсутствия ресурсов, в то время как Вашингтон демонстрирует «усталость» от финансирования конфликта. К такому выводу пришло издание The Times в своем аналитическом материале. Ключевые акценты статьи приводят «Ведомости» и RTVI.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил: «Если вас так волнует этот конфликт, вы должны быть готовы играть более прямую и более существенную роль в его финансировании самостоятельно».
Ситуацию усугубляет подготовка президента США Дональда Трампа к встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, где, как предполагает издание, может обсуждаться сделка с территориальными уступками со стороны Украины. Такая перспектива двусторонних переговоров без участия Киева и ЕС усиливает давление на европейских лидеров.
Амбициозные инициативы европейских политиков сталкиваются с суровой реальностью. Британский премьер Кир Стармер предложил разместить 64 000 военнослужащих на Украине для контроля прекращения огня. Однако, по оценкам украинских властей, для этого потребуется 200 000 миротворцев, а эксперты говорят о необходимости контингента до 600 000 человек.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене констатировала: «У России 800 000 [военнослужащих]. Если мы не можем собрать даже 64 000 — это не выглядит слабостью — это и есть слабость». Европейские министры обороны признали: коалиция не сможет собрать и 10 000 солдат.
Страны ЕС демонстрируют неготовность к подобным шагам. Финляндия опасается ослабления своих пограничных сил, а Польша, Испания и Италия категорически отказались направлять свой контингетнт. Эстония готова предоставить лишь роту.
Дополнительным препятствием является неясность «правил ведения огня при атаке России», что делает любую миротворческую миссию символической и беспомощной, указывают журналисты Times. При этом в Кремле предупреждали, что присутствие войск стран Запада на Украине может спровоцировать третью мировую войну.
Несмотря на то что в июне 2025 года Европа впервые обогнала США по объёму финансовой помощи Украине (€72 млрд против $65 млрд, по данным Кильского института), The Times указывает на важный нюанс: значительная часть европейских средств идет на закупку американского оружия, а США продолжают поставлять Украине самое современное и смертоносное оборудование, включая ПВО и высокоточные боеприпасы.
Разрыв в оборонных расходах между ЕС и США очевиден: в 2024 году ЕС выделил €326 млрд (1,9% ВВП), тогда как США потратили почти $1 трлн (3,4% ВВП). Для сравнения, Северная Корея тратит 16% своего бюджета на оборону — уровень, недостижимый для любой европейской страны.
The Times отмечает, что, несмотря на 14 пакетов санкций ЕС и заморозку более €200 млрд российских активов, Россия смогла адаптироваться, углубив связи с Китаем, Индией и Ираном.
Запущенная ЕС программа кредитования оборонных бюджетов на €800 млрд демонстрирует низкий прогресс из-за раздробленности, политических разногласий и отсутствия единой стратегии внутри союза.
Глава политического комитета ЕС Кая Каллас подчеркивает: «У США есть возможность заставить Россию серьезно вести переговоры. Любая сделка должна включать Украину и ЕС».
Издание заключает, что «Европейские дипломатические усилия значимы, но без военной поддержки рискуют остаться символическими». Европа может говорить и предпринимать дипломатические шаги, но без реальной военной мощи она не способна обеспечить безопасность или оказать решающее влияние на конфликт.