The Times: почему Европа не может заменить США в поддержке Украины

Несмотря на то что в июне 2025 года Европа впервые обогнала США по объёму финансовой помощи Украине (€72 млрд против $65 млрд, по данным Кильского института), The Times указывает на важный нюанс: значительная часть европейских средств идет на закупку американского оружия, а США продолжают поставлять Украине самое современное и смертоносное оборудование, включая ПВО и высокоточные боеприпасы.