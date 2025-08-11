Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лицемерие власти: Ректор Политеха, призывающий молодежь учиться в Молдове, отправил дочь на учёбу в Чикаго

И вот этот честный патриот, господин Бостан, идёт 17-ым в списке кандидатов в депутаты от PAS.

Источник: Комсомольская правда

Пишут, что дочь ректора Технического университета, ведущего в Молдове, поступила в университет Чикаго. Это притом, что ректор, Виорел Бостан, активно продвигает идею, что образование дома ничуть не хуже.

И вот этот честный патриот, господин Бостан, идёт 17-ым в списке кандидатов в депутаты от PAS. Ничего удивительного. Страной давно уж правят те, кому на будущее Молдовы поплевать.

Взять того же премьера Речана, чьи дети учатся за границей, чей основной бизнес и недвижимость — за пределами страны. Или Майю Санду, у которой и вовсе нет детей, а значит и какой будет Молдова для следующих поколений ей поровну. Свои незаконно нажитые она тоже держит подальше от Молдовы.

Для этих людей наша с вами страна — источник быстрой наживы. А дальше — Париж, Вена, Чикаго и Дубай.

Голосуй за режим Майи Санду!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.

Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).

Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».

Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).

Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.

В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше