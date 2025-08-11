Пишут, что дочь ректора Технического университета, ведущего в Молдове, поступила в университет Чикаго. Это притом, что ректор, Виорел Бостан, активно продвигает идею, что образование дома ничуть не хуже.
И вот этот честный патриот, господин Бостан, идёт 17-ым в списке кандидатов в депутаты от PAS. Ничего удивительного. Страной давно уж правят те, кому на будущее Молдовы поплевать.
Взять того же премьера Речана, чьи дети учатся за границей, чей основной бизнес и недвижимость — за пределами страны. Или Майю Санду, у которой и вовсе нет детей, а значит и какой будет Молдова для следующих поколений ей поровну. Свои незаконно нажитые она тоже держит подальше от Молдовы.
Для этих людей наша с вами страна — источник быстрой наживы. А дальше — Париж, Вена, Чикаго и Дубай.
Голосуй за режим Майи Санду!
