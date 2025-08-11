Ричмонд
Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа в РФ


По словам Трампа, он «отправится в Россию» в пятницу, 15 августа. При этом американский лидер не сообщил других подробностей. Глава Белого дома отметил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что 15 августа намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом информирует ТАСС.

За линией перемен. Что известно о саммите Путина и Трампа на Аляске и о какой сделке все говорят?

Ранее власти России и США заявили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

Трамп добавил, что в течение первых минут встречи с российским лидером поймет, возможна ли сделка по Украине. -0-

