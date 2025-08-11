Ричмонд
Трамп заявил о переброске бойцов Нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью

«Кроме того, я распорядился о переброске Нацгвардии для восстановления закона и порядка и поддержания общественной безопасности в Вашингтоне. Бойцам будет разрешено выполнять свои обязанности как полагается», — сказал Трамп.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп заявил о переброске бойцов Нацгвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома также сообщил, что полиция Вашингтона будет переведена под прямой контроль федерального правительства.

Он также заявил, что американская администрация при необходимости может ввести ВС США в Вашингтон для борьбы с преступностью. «Мы приведем военных, если это будет необходимо», — сказал Трамп, отметив, что присутствие военных в столице, вероятно, не понадобится.

Ранее президент США заявлял, что «преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля», а молодые люди 14−16 лет «грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет». Трамп пообещал «освободить Вашингтон от преступности, грязи и жестокости».-0-

