Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт в Украине

Ранее власти России и США заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. При этом, выступая сегодня в Белом доме, президент США сообщил, что 15 августа отправится в Россию. Кроме того, Трамп не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с Путиным на Аляске.