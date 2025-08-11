Ричмонд
Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт в Украине

«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: “Вам следует прекратить эту войну”, — сказал американский лидер. Глава Белого дома утверждает, что в первые минуты встречи с российским лидером поймет, возможна ли сделка по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей 15 августа встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен убеждать его прекратить конфликт в Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: “Вам следует прекратить эту войну”, — сказал американский лидер. Глава Белого дома утверждает, что в первые минуты встречи с российским лидером поймет, возможна ли сделка по Украине.

Ранее власти России и США заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. При этом, выступая сегодня в Белом доме, президент США сообщил, что 15 августа отправится в Россию. Кроме того, Трамп не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с Путиным на Аляске.

