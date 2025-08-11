Заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным. Главное

ТАСС собрал главное из заявлений президента США.
- Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине. «Я скажу ему: “Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее”. И он не будет связываться со мной».
- «Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится. Я могу сказать, что урегулировать это не получится», — заявил президент США.
- Трамп проинформирует Зеленского и европейцев по итогам встречи с Путиным.
- При этом он не подтвердил намерение приглашать Зеленского на саммит на Аляске.
- Трамп утверждает, что в течение первой пары минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине.
- Американский лидер допустил нормализацию торговых отношений с Москвой и добавил, что «РФ обладает очень ценными земельными ресурсами».
- Трамп утверждает, что в конечном счете сможет усадить Путина за стол переговоров вместе с Зеленским.
