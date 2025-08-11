Ричмонд
Бразилия подала жалобу в ВТО из-за пошлин США

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенных США пошлин на импортируемые из страны товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на сайте ВТО.

«Бразилия обратилась в ВТО с просьбой о проведении консультаций с США в связи с американскими тарифными мерами, в соответствии с которыми вводится пошлина в размере 10% на все бразильские продукты и дополнительная пошлина в размере 40% на определенные продукты бразильского происхождения», — говорится в документе.

В соответствии с установленными ВТО процедурами конфликтующим сторонам предоставляется 60 дней для обсуждения возникших разногласий и поиска удовлетворительного решения. В случае, если им не удастся достичь компромисса, Бразилия может запросить созыв экспертной комиссии, которая должна будет составить отчет с рекомендациями по разрешению спора.

США в августе ввели тарифы в размере 50% на ряд бразильских товаров, в числе которых мясо и кофейная продукция. В то же время в Вашингтоне освободили от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. -0-

