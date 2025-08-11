Ричмонд
Трамп заявил, что может выйти из дипломатии по Украине после встречи с Путиным

«Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится», — отметил американский лидер, комментируя предстоящую встречу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может прекратить дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Украине. Об этом информирует ТАСС.

Ранее власти РФ и США заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп сообщил, что намерен «поехать и узнать параметры» возможного урегулирования кризиса.

«Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится», — отметил американский лидер, комментируя предстоящую встречу.

При этом президент США добавил, что будет убеждать Путина завершить конфликт в Украине.

