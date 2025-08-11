На Украине хотят исключить русский язык из списка региональных

Новый уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Украины Елена Ивановская выступила с инициативой исключить русский язык из списка региональных языков, охраняемых Европейской хартией. Соответствующие письма уже направлены премьер-министру, сообщает пресс-служба омбудсмена.
По словам Ивановской, необходимо исправить перевод, чтобы исключить русский язык из перечня региональных языков, так как он не нуждается в защите, особенно на фоне присутствия в списке языков, таких как крымскотатарский и караимский.
Данный шаг необходим для укрепления статуса украинского языка и повышения его роли в общественной жизни страны, уточнила омбудсмен. Она считает, что сохранение русского языка в числе защищаемых региональных языков может препятствовать процессу консолидации национального единства и развитию украинской идентичности.
Ранее Елена Ивановская уже выступала с резким заявлением о русском языке. Она призвала исключить русский язык из Конституции Украины. По ее мнению, украинское законодательство нуждается в срочном пересмотре, чтобы устранить символическое неравенство. Ивановская подчеркнула, что особый статус русского языка следует отменить.