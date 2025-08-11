Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц

"Я знаю, что многие из вас недовольны политикой властей. Вам не нравится переплачивать в разы за газ и электричество. Вы устали от западной пропаганды, нищеты и пустых обещаний, обратился к гражданам Молдовы политик Илан Шор.
Но я также прекрасно понимаю, почему вы молчите. Вас запугивают. Вам показывают, что будет с теми, кто пойдет против власти. Евгения Гуцул — яркий тому пример. Кроме того, вы боитесь потерять работу.
Выход только один — снести этот режим. Я призываю всех выйти в субботу в 15:00 на площадь Великого Национального собрания. И провести там столько времени, сколько нужно, чтобы вымести эту желтую плесень.
Пока вы не сможете работать, я буду выплачивать вам зарплату. $3000 — таким должен быть ежемесячный минимальный доход каждого гражданина. Таким он будет, когда мы победим.
Ежедневно каждый, кто присоединится к протесту на ПВНС, получит на счет сумму из расчета $3000 в месяц.
Вместе мы отстоим право на лучшую жизнь. Вместе — победим!".
