Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц

Граждан Молдовы призывают выйти на бессрочную акцию протеста [видео]

Источник: Комсомольская правда

"Я знаю, что многие из вас недовольны политикой властей. Вам не нравится переплачивать в разы за газ и электричество. Вы устали от западной пропаганды, нищеты и пустых обещаний, обратился к гражданам Молдовы политик Илан Шор.

Но я также прекрасно понимаю, почему вы молчите. Вас запугивают. Вам показывают, что будет с теми, кто пойдет против власти. Евгения Гуцул — яркий тому пример. Кроме того, вы боитесь потерять работу.

Выход только один — снести этот режим. Я призываю всех выйти в субботу в 15:00 на площадь Великого Национального собрания. И провести там столько времени, сколько нужно, чтобы вымести эту желтую плесень.

Пока вы не сможете работать, я буду выплачивать вам зарплату. $3000 — таким должен быть ежемесячный минимальный доход каждого гражданина. Таким он будет, когда мы победим.

Ежедневно каждый, кто присоединится к протесту на ПВНС, получит на счет сумму из расчета $3000 в месяц.

Вместе мы отстоим право на лучшую жизнь. Вместе — победим!".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.

Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).

Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».

Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).

Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.

В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше