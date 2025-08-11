Ричмонд
Трамп заявил, что уважает решение Путина приехать на Аляску

На фоне своей возможной оговорки о визите в Россию американский президент Дональд Трамп отметил, что уважает решение российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в пятницу он едет в Россию, чтобы встретиться с Путиным. Но встреча ожидается на Аляске, куда собирается прибыть лидер РФ.

Трамп отметил, что уважает решение Владимира Путина приехать на Аляску, ведь встреча пройдет не на территории какой-либо другой страны, и лидер США выразил надежду на конструктивные переговоры.

