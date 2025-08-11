Ричмонд
Раскрыто, кто и где может собирать дроны для ВСУ на территории России

Военный политолог Александр Перенджиев предположил, что на территорию России могли проникнуть польские агенты и наладить кустарное производство дронов для атак ВСУ.

Эксперт отметил, что и в России можно купить материалы для сборки беспилотников.

Эксперт отметил, что и в России можно купить материалы для сборки беспилотников.

По мнению, аналитика, польские агенты могут быть хорошо подготовленными и владеть русским языком в совершенстве. А чтобы выйти на них, нужно провести аудит заброшенных заводов, на которых могут находиться подпольные производства, в том числе по созданию дронов.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны в сторону Москвы, Рязани и Нижнего Новгорода могли запустить с территории России.

