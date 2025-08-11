Ричмонд
Трамп заявил, что ВС РФ через 4 часа были бы в Киеве, если бы ехали по шоссе

ВС России имели возможность достичь Киева по шоссе всего за четыре часа в самом начале украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», — сказал американский лидер.

Трамп заявил, что ему неизвестно имя генерала, который принял решение о передвижении через сельскохозяйственные угодья. Он также предположил, что, учитывая характер президента России Владимира Путина, этот генерал, скорее всего, уже не находится на своем посту.

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что киевские и европейские руководители не будут присутствовать на данном мероприятии. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов». Он поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.

