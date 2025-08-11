Трамп заявил, что ВС РФ через 4 часа были бы в Киеве, если бы ехали по шоссе

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что киевские и европейские руководители не будут присутствовать на данном мероприятии. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов». Он поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.