Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий лишний: Трамп исключил участие Зеленского в переговорах на Аляске

В ходе пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп исключил участие Владимира Зеленского в предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. На вопрос о приглашении главы киевского режима на переговоры 15 августа, республиканец ответил, что бывший комик «не является частью этого», но при этом отметил, что Зеленский «мог бы приехать».

Источник: Life.ru

«Он провёл множество встреч, он занимается этим три с половиной года, но это ни к чему не привело», — подытожил Трамп.

Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа на территории Аляски, будут сосредоточены на вопросах урегулирования украинского кризиса. При этом, присутствие официальных лиц Европы или Незалежной на данном мероприятии не предусматривается. Президент Трамп позднее заявил, что характер встречи с российским коллегой является ознакомительным, а её основная цель — «восполнить пробелы» в двусторонних отношениях. Он выразил надежду на продуктивные дискуссии, а также выразил намерение убедить российского лидера в необходимости прекращения вооружённого конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше