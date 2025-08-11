Третий лишний: Трамп исключил участие Зеленского в переговорах на Аляске

Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа на территории Аляски, будут сосредоточены на вопросах урегулирования украинского кризиса. При этом, присутствие официальных лиц Европы или Незалежной на данном мероприятии не предусматривается. Президент Трамп позднее заявил, что характер встречи с российским коллегой является ознакомительным, а её основная цель — «восполнить пробелы» в двусторонних отношениях. Он выразил надежду на продуктивные дискуссии, а также выразил намерение убедить российского лидера в необходимости прекращения вооружённого конфликта на Украине.