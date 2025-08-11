Трамп не подтвердил приезд Зеленского на встречу с Путиным

Трамп ответил, что украинский лидер «не входит в число участников». В то же время американский президент отметил, что Зеленский «мог бы приехать», однако подчеркнул, что за три с половиной года украинский руководитель уже провел множество подобных встреч, которые, по мнению Трампа, не принесли ощутимых результатов.