Трамп не подтвердил приезд Зеленского на встречу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не подтвердил информацию о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Зеленский прибудет в пятницу, 15 августа, на Аляску.

Зеленский не входит в число участников переговоров на Аляске, заявил Трамп.

Трамп ответил, что украинский лидер «не входит в число участников». В то же время американский президент отметил, что Зеленский «мог бы приехать», однако подчеркнул, что за три с половиной года украинский руководитель уже провел множество подобных встреч, которые, по мнению Трампа, не принесли ощутимых результатов.

Заявление Трампа, прозвучавшее в ходе пресс-конференции, транслировалось в эфире телеканала Fox News. В ходе брифинга американский лидер так же сообщил о намерении инициировать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил при этом, что его участие во встрече будет определяться актуальной потребностью.

