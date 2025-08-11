Трампу нужно две минуты, чтобы оценить перспективы сделки с Путиным

Трампу понадобится две минуты на то, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине, заявил лидер Штатов.
Президенту США Дональду Трампу хватит двух минут на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине. Об этом лидер штатов заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
«Мы проведем встречу с Владимиром Путиным, и по итогам этой встречи, возможно, в первую пару минут, я буду точно знать, возможна сделка или нет», — заявил Трамп. Его слова передает телеканал Fox News.
Встреча лидеров США и России пройдет 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее. Это первая встреча Путина и Трампа после переизбрания последнего на должность президента Штатов.