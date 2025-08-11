Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу нужно две минуты, чтобы оценить перспективы сделки с Путиным

Президенту США Дональду Трампу хватит двух минут на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине. Об этом лидер штатов заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трампу понадобится две минуты на то, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине, заявил лидер Штатов.

Президенту США Дональду Трампу хватит двух минут на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине. Об этом лидер штатов заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Мы проведем встречу с Владимиром Путиным, и по итогам этой встречи, возможно, в первую пару минут, я буду точно знать, возможна сделка или нет», — заявил Трамп. Его слова передает телеканал Fox News.

Встреча лидеров США и России пройдет 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее. Это первая встреча Путина и Трампа после переизбрания последнего на должность президента Штатов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше