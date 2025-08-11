Трамп неожиданно ответил на вопрос, может ли Украина победить Россию

Президент США Дональд Трамп назвал вопрос о том, может ли Украина победить Россию, «тупым». Об этом он высказался на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 11 августа, говоря о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп рассказал, что президент Венгрии Виктор Орбан исключил победу Киева над Россией, так как страна не сдается в войнах и исторически выходит из них победителем.
«Может ли Украина победить Россию, какой тупой вопрос», — заявил американский лидер.
Он отметил, что Россия — огромная страна. И добавил, что русские — это воюющая нация, «они ведут много войн».
Также глава Белого дома напомнил об исторических победах России, в частности над Гитлером и Наполеоном.
Кроме того, Трамп заявил, что русские танки «через четыре часа» после начала конфликта могли быть в Киеве, если бы ехали по шоссе, однако один из российских генералов якобы решил пойти через поля.
