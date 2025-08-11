Ричмонд
Венгрия встала на защиту саммита Путина и Трампа

Сийярто подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успехе саммита, запланированного на 15 августа на Аляске.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил руководство Европейского союза в попытках воспрепятствовать проведению переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, Венгрия намерена противостоять подобным действиям со стороны Брюсселя.

«К сожалению, мы наблюдаем, что сторонники военного подхода в ЕС ежедневно предпринимают шаги, направленные на подрыв мирного процесса и срыв предстоящей встречи между Трампом и Путиным, — отметил Сийярто в соцсетях. — Венгрия заинтересована в успешном проведении саммита и готова оказывать всестороннюю поддержку, чтобы не допустить вмешательства Брюсселя и препятствий со стороны Евросоюза».

Встреча лидеров США и России пройдет 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее. Это первая встреча Путина и Трампа после переизбрания последнего на должность президента Штатов.

