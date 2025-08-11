Ричмонд
В США еще не определили место саммита Путина и Трампа, сообщает CNN

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американские чиновники еще не определили место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CNN.

Источник: © РИА Новости

«Американские чиновники спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, при этом за четыре дня до этой важной встречи всё еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы. По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Чиновники администрации всё еще направляются на Аляску… чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча лидеров, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд. Как выяснил корреспондент РИА Новости, эта гостиница не позволяет бронировать номера на даты саммита.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

