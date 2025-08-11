Трамп заявил, что ожидает конструктивной встречи с Путиным

Трамп допустил, что по итогам встречи с Путиным выйдет из дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине. Он отметил, что намерен «поехать и узнать параметры» возможного урегулирования. «Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится», — заявил Трамп. Президент США также допустил возможность нормализации торговых отношений с Россией. Он добавил, что «Россия обладает очень ценными земельными ресурсами».