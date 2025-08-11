Трамп заявил, что ожидает конструктивной встречи с Путиным

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает конструктивной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что предстоящий саммит на Аляске будет скорее предварительным. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.
Он также заявил, что намерен после встречи с президентом РФ Путиным проинформировать Владимира Зеленского и представителей европейских стран о ее итогах. Глава Белого дома также не подтвердил намерение приглашать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске.
За линией перемен. Что известно о саммите Путина и Трампа на Аляске и о какой сделке все говорят?
Трамп допустил, что по итогам встречи с Путиным выйдет из дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине. Он отметил, что намерен «поехать и узнать параметры» возможного урегулирования. «Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится», — заявил Трамп. Президент США также допустил возможность нормализации торговых отношений с Россией. Он добавил, что «Россия обладает очень ценными земельными ресурсами».
Американский лидер утверждает, что на предстоящей встрече со своим российским коллегой «в течение первых двух минут» определит, возможна ли сделка по урегулированию конфликта. Впоследствии Трамп собирается организовать встречу Путина и Зеленского. При этом американский лидер допускает, что такой переговорный процесс будет идти без его участия.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся в американском штате Аляска 15 августа. Ключевой темой переговоров, как ожидается, станет урегулирование конфликта в Украине. -0-