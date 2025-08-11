Трамп: ЕС устал от конфликта на Украине и хочет тратить деньги на себя

Страны Европы устали от конфликта на Украине и хотят снова тратить деньги на себя. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, кадры его выступления транслировали СМИ.
«Европа устала от этого. Европейские страны вновь хотят тратить деньги на себя», — отметил американский лидер.
Ранее Дональд Трамп заявил, что, судя по опросам, на Украине 88% жителей хотят заключения сделки о мире с Россией. Американский лидер также сообщил, что недоволен заявлениями Владимира Зеленского о том, что ему потребуется конституционное одобрение по территориальным вопросам.
Кроме того, Трамп сказал, что после его встречи с президентом России Владимиром Путиным он ожидает 2 возможных варианта развития событий. Он считает, что российский лидер должен провести переговоры с Владимиром Зеленским, либо принять участие в трехстороннем саммите с участием главы киевского режима.