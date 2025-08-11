Трамп: ЕС устал от конфликта на Украине и хочет тратить деньги на себя

Кроме того, Трамп сказал, что после его встречи с президентом России Владимиром Путиным он ожидает 2 возможных варианта развития событий. Он считает, что российский лидер должен провести переговоры с Владимиром Зеленским, либо принять участие в трехстороннем саммите с участием главы киевского режима.