Выяснились действия лидеров ЕС после попытки сорвать переговоры Путина и Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что европейские лидеры отчаянно стремятся повлиять на переговоры Трампа с Путиным, раз сорвать их не удается. Теперь они видят свою задачу в том, чтобы договориться с Трампом о неких «красных линиях», за которые Трамп не выйдет в ходе переговоров.