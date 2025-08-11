Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что европейские лидеры отчаянно стремятся повлиять на переговоры Трампа с Путиным, раз сорвать их не удается. Теперь они видят свою задачу в том, чтобы договориться с Трампом о неких «красных линиях», за которые Трамп не выйдет в ходе переговоров.
По словам Пушкова, даже если Трамп пойдет на обсуждение таких линий с европейцами, вряд ли он будет их жестко придерживаться. У переговоров — своя логика, а цели Трампа в этом конфликте не идентичны целям евролибералов.
Сенатор отмечает, что Трамп, кроме того, уже указывал европейцам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Вместо этого они лишь разжигали конфликт.