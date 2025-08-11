Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснились действия лидеров ЕС после попытки сорвать переговоры Путина и Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что европейские лидеры отчаянно стремятся повлиять на переговоры Трампа с Путиным, раз сорвать их не удается.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что европейские лидеры отчаянно стремятся повлиять на переговоры Трампа с Путиным, раз сорвать их не удается. Теперь они видят свою задачу в том, чтобы договориться с Трампом о неких «красных линиях», за которые Трамп не выйдет в ходе переговоров.

По словам Пушкова, даже если Трамп пойдет на обсуждение таких линий с европейцами, вряд ли он будет их жестко придерживаться. У переговоров — своя логика, а цели Трампа в этом конфликте не идентичны целям евролибералов.

Сенатор отмечает, что Трамп, кроме того, уже указывал европейцам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Вместо этого они лишь разжигали конфликт.