Над двумя российскими регионами сбили БПЛА

В пресс-службе Минобороны России рассказали о том, что в небе над двумя российскими регионами в понедельник уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты.
Так, в понедельник, в период с 14:50 до 17:10 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа.
Стало известно, что два беспилотника уничтожили над Самарской областью, а три — над территорией Оренбургской области.
