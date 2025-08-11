«Обмен землями»: Трамп неожиданно высказался о переговорах по Украине

В ходе переговоров по Украине может быть проведен обмен территориями. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 11 августа.
Американский лидер заявил, что «будет обмен землями на благо Украины», однако для обеих сторон будут и плохие вещи. Линии фронта, по словам Трампа, якобы будут изменены.
Также Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его слова, что Конституция запрещает ему отказ от территорий.
Трамп отметил, что его «немного задело» заявление украинского лидера о том, что ему нужно получить конституционное одобрение".
«То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение», — заявил Трамп.
При этом он добавил, что «обмен землей» будет произведен.
Ранее украинские СМИ писали, что ссылка на Конституцию имеет основания, если отказ от территорий Украина оформляет официально. Однако если же речь идет не о юридическом изменении границ государства, а о выводе войск с той или иной территории, то для него нужны не изменения Конституции, а приказ командования.
Также Трамп назвал вопрос о том, может ли Украина победить Россию, «тупым».
