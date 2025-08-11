«Мы всегда выступали за прекращение огня, мирные переговоры и сохранение дипломатических каналов открытыми, даже когда подвергались несправедливым нападкам со стороны европейских и бывших американских политических лидеров. С сожалением отмечаем, что провоенные политики Евросоюза пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и помешать успеху встречи Трампа и Путина», — подчеркнул Петер Сийярто.