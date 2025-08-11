Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Венгрия не допустит попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа

«Сегодня днем мы обсудили по телефону с первым заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым международные политические условия, предшествующие саммиту», — писал глава МИД в соцсети.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия заверила Россию, что сделает все возможное, чтобы не допустить попыток Евросоюза помешать успеху встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора по телефону с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, информирует ТАСС.

«Сегодня днем мы обсудили по телефону с первым заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым международные политические условия, предшествующие саммиту», — писал глава МИД в соцсети.

За линией перемен. Что известно о саммите Путина и Трампа на Аляске и о какой сделке все говорят?

«Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем ему всю необходимую поддержку и сделаем все возможное, чтобы помешать усилиям Брюсселя сорвать и затруднить проведение саммита», — добавил он.

«Мы всегда выступали за прекращение огня, мирные переговоры и сохранение дипломатических каналов открытыми, даже когда подвергались несправедливым нападкам со стороны европейских и бывших американских политических лидеров. С сожалением отмечаем, что провоенные политики Евросоюза пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и помешать успеху встречи Трампа и Путина», — подчеркнул Петер Сийярто.

По его словам, правительство Венгрии убеждено в невозможности разрешения конфликта в Украине на поле боя. Урегулирование может быть найдено только «за столом переговоров и, скорее всего, будет достигнуто путем американо-российского соглашения».

«Поэтому Венгрия приветствует встречу президентов США и России и с нетерпением ожидает ее», — заверил Сийярто. −0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше