Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Белый дом в спешке готовится к встрече Трампа и Путина

Представители администрации Трампа направляются на Аляску, чтобы определить место встречи президентов.

Источник: Аргументы и факты

Чиновники США срочно прорабатывают детали российско-американского саммита на Аляске, который запланирован на 15 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, за 4 дня до встречи представители администрации президента США только начинают прибывать на Аляску, чтобы определить конкретное место проведения переговоров. При этом официальные лица продолжают уточнять повестку и формат предстоящей дискуссии.

CNN называет предстоящий саммит «наиболее масштабным испытанием на данный момент» для президента Дональда Трампа и его стратегии личной дипломатии.

Ранее глава Белого дома заявил, что «в течение первых двух минут» после начала встречи с президентом России Владимиром Путиным сделает вывод о том, возможна ли сделка с Москвой по украинскому вопросу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше