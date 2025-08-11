CNN: Белый дом в спешке готовится к встрече Трампа и Путина

Чиновники США срочно прорабатывают детали российско-американского саммита на Аляске, который запланирован на 15 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным телеканала, за 4 дня до встречи представители администрации президента США только начинают прибывать на Аляску, чтобы определить конкретное место проведения переговоров. При этом официальные лица продолжают уточнять повестку и формат предстоящей дискуссии.
CNN называет предстоящий саммит «наиболее масштабным испытанием на данный момент» для президента Дональда Трампа и его стратегии личной дипломатии.
Ранее глава Белого дома заявил, что «в течение первых двух минут» после начала встречи с президентом России Владимиром Путиным сделает вывод о том, возможна ли сделка с Москвой по украинскому вопросу.