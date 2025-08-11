Трамп ответил на вопрос о планах пригласить Зеленского на Аляску

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет намерений пригласить Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут 15 августа на Аляске.
В Белом доме состоялась пресс-конференция, во время которой у Трампа спросили, получил ли глава киевского режима приглашение на встречу.
«Он не является частью этого», — ответил Трамп, добавив, что Зеленский «мог бы приехать».
В течение трех лет Зеленский провел много встреч, однако они не дали никакого результата, заключил глава США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что другие государства обойдутся без советов Зеленского.
