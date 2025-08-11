Ричмонд
По позициям механизированного батальона 144-й бригады ВСУ ударили с воздуха

Вооруженные силы РФ опубликовали видеозапись авиаудара, нанесенного самолетами Су-34 и беспилотниками по позициям механизированного батальона 144-й бригады ВСУ, расположенного в Сумской области.

Вооруженные силы РФ опубликовали видеозапись авиаудара, нанесенного самолетами Су-34 и беспилотниками по позициям механизированного батальона 144-й бригады ВСУ, расположенного в Сумской области. В атаке применялись управляемые планирующие бомбы УМПК-500 и беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

Согласно заявлению Минобороны, в результате данного удара были ликвидированы до полусотни военнослужащих противника, а также уничтожено около десятка единиц военной техники иностранного производства, состоящей на вооружении ВСУ. В частности, сообщается об уничтожении двух танков Abrams и четырех боевых машин пехоты Bradley.