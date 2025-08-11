По позициям механизированного батальона 144-й бригады ВСУ ударили с воздуха

Согласно заявлению Минобороны, в результате данного удара были ликвидированы до полусотни военнослужащих противника, а также уничтожено около десятка единиц военной техники иностранного производства, состоящей на вооружении ВСУ. В частности, сообщается об уничтожении двух танков Abrams и четырех боевых машин пехоты Bradley.