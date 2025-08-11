Мошенники обманули пенсионерку на Br63 тыс. Рассказываем подробности

Мошенники, представившись работниками «Энергосбыта» и банка, обманули жительницу Минска на сумму более Br63 тыс., сказано на сайте Следственного комитета Беларуси.
По данным следствия, ранее 85-летней жительнице Минска позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником «Энергосбыта», и заявил о необходимости в срочном порядке заменить счетчики электроэнергии. Для оформления документов он попросил паспортные данные. Отмечается, что женщина действительно была в очереди по замене приборов учета, в связи с чем разговор подозрений не вызвал.
Позже пенсионерке в мессенджере позвонила якобы сотрудница Следственного комитета. Она сообщила, что паспортные данные женщины использовали злоумышленники. Пенсионерку предупредили, что у нее дома будет произведен обыск, в ходе которого найденную валюту конфискуют. Однако, чтобы этого избежать, ей необходимо «задекларировать» сбережения, то есть передать их курьеру для проверки.
В итоге жительница столицы собрала более Br63 тыс., а затем отдала конверт с деньгами женщине-курьеру.
Все это время с потерпевшей на связи были лжесотрудники банка. Они сообщали пенсионерке ложные сведения о попытках других людей оформить кредиты на ее имя. Позднее женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена 49-летняя минчанка, которая забрала конверт с деньгами. Она рассказала, что выполняла задания «следователя», который заявил, что она стала участницей новой преступной схемы. Чтобы избежать ответственности, ей необходимо было забрать конверты якобы с документами и перевезти в Москву. Когда она приехала в другой город, ее задержали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.