Мошенники обманули пенсионерку на Br63 тыс. Рассказываем подробности

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена 49-летняя минчанка, которая забрала конверт с деньгами. Она рассказала, что выполняла задания «следователя», который заявил, что она стала участницей новой преступной схемы. Чтобы избежать ответственности, ей необходимо было забрать конверты якобы с документами и перевезти в Москву. Когда она приехала в другой город, ее задержали правоохранители.