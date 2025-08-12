Глава Самарской области акцентировал внимание на обращения граждан

Вячеслав Федорищев предупредил глав муниципалитетов, что при распределении субсидий в следующем году будут учитывать финансовую дисциплину. Еще одним важным вопросом повестки стали итоги работы в Кинель-Черкасском районе. Губернатор поручил открыть в каждом муниципалитете центр «Мой бизнес». Также на совещании рассмотрели план по улучшению условий бизнеса, но основной акцент сделали на обращениях граждан.