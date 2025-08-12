Глава Самарской области акцентировал внимание на обращения граждан

В Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева прошло оперативное совещание правительства. На встрече обсудили готовность школ к 1 сентября, обращения местных жителей и итоги работы визита главы региона в Кинель-Черкасский район.
Открывая совещание, губернатор оценил готовность школ к учебному году. Не все работы завершили в установленный срок.
— В этом году на капремонт школ в Самарской области выделены значительные средства — гораздо большие, чем в предыдущие годы. Но не все муниципалитеты успели выполнить работы вовремя, — отметил глава региона.
Вячеслав Федорищев предупредил глав муниципалитетов, что при распределении субсидий в следующем году будут учитывать финансовую дисциплину. Еще одним важным вопросом повестки стали итоги работы в Кинель-Черкасском районе. Губернатор поручил открыть в каждом муниципалитете центр «Мой бизнес». Также на совещании рассмотрели план по улучшению условий бизнеса, но основной акцент сделали на обращениях граждан.
В Самаре после жалоб жителей отремонтировали перила рядом со школой № 175, закрыли незаконные торговые ряды на ул. Солнечной, засыпали яму на ул. Травяной. Также до 30 августа планируют демонтировать ограждения, обустроить дорогу к пешеходному переходу в поселке Мехзавод и многое другое.