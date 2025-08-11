Ричмонд
Сийярто: ЕС пытается подорвать встречу Путина и Трампа

Венгрия будет препятствовать попыткам Европы, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) стремятся «подорвать» встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, Венгрия обещает противодействовать усилиям Брюсселя в этом направлении. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Провоенные политики Европы пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы исключить успех встречи Трампа и Путина. Венгрия заинтересована в успехе предстоящего саммита, мы окажем для этого всю нужную поддержку и приложим все усилия, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить встречу», — написал Сийярто в соцсетях.

В Кремле и Белом доме ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ЕС устал от конфликта на Украине и хочет тратить деньги на себя.

