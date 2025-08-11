«Провоенные политики Европы пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы исключить успех встречи Трампа и Путина. Венгрия заинтересована в успехе предстоящего саммита, мы окажем для этого всю нужную поддержку и приложим все усилия, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить встречу», — написал Сийярто в соцсетях.