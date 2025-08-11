Ричмонд
Азербайджан обсудил с Каллас развитие двусторонних отношений с ЕС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, провёл телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

В ходе беседы Каллас поздравила Байрамова с подписанием Совместного заявления лидерами Азербайджана, США и Армении, парафированием мирного договора, а также с другими достигнутыми договорённостями.

Соглашения, как отмечается, имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе, а ЕС, по словам Каллас, готов и впредь оказывать постоянную поддержку продвижению мирного процесса.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из отношений Баку-Брюссель, а также по региональным и международным вопросам безопасности.

