Азербайджан обсудил с Каллас развитие двусторонних отношений с ЕС

В ходе беседы Каллас поздравила Байрамова с подписанием Совместного заявления лидерами Азербайджана, США и Армении, парафированием мирного договора, а также с другими достигнутыми договорённостями.
Соглашения, как отмечается, имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе, а ЕС, по словам Каллас, готов и впредь оказывать постоянную поддержку продвижению мирного процесса.
Состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из отношений Баку-Брюссель, а также по региональным и международным вопросам безопасности.
