Взрыв произошел на заводе сталелитейной компании в Пенсильвании

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе американской сталелитейной компании в штате Пенсильвания произошел взрыв. Об этом сообщает CBS News.
Мощный взрыв прогремел в городе Клэртон 11 августа около 11.00 по местному времени. Известно, что несколько человек пострадали в результате инцидента, их точное число не называется. Масштабы разрушений также пока неизвестны.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и полиция штата работают на месте происшествия. -0-