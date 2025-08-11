Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется пойти на компромиссы по вопросам территориальной принадлежности. В этом уверяет журналист Welt Кристоф Ваннер отмечая, что у главы киевского режима сейчас серьезные трудности.
Ваннер подчеркивает, что учитывая все более частые на международной арене разговоры о потере Украиной части своих земель, Зеленский вынужден будет смирится.
«Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придется идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины», — сказал немецкий журналист.
Напомним, президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная военная операция не преследует цели захвата, а направлена на восстановление контроля над территориями, которые исторически и юридически принадлежат России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, критикуя киевское руководство, отметил недооценку ими эффективности ВС РФ и заявил, что Россия будет отвоевывать утраченные земли. Путин поддержал эту точку зрения, уточнив, что речь идет о возвращении территорий.