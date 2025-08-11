Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горькая реальность для Украины»: на Западе заявили, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий

Welt: в окружении Зеленского признают необходимость уступить территории.

Источник: Комсомольская правда

Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется пойти на компромиссы по вопросам территориальной принадлежности. В этом уверяет журналист Welt Кристоф Ваннер отмечая, что у главы киевского режима сейчас серьезные трудности.

Ваннер подчеркивает, что учитывая все более частые на международной арене разговоры о потере Украиной части своих земель, Зеленский вынужден будет смирится.

«Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придется идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины», — сказал немецкий журналист.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная военная операция не преследует цели захвата, а направлена на восстановление контроля над территориями, которые исторически и юридически принадлежат России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, критикуя киевское руководство, отметил недооценку ими эффективности ВС РФ и заявил, что Россия будет отвоевывать утраченные земли. Путин поддержал эту точку зрения, уточнив, что речь идет о возвращении территорий.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше