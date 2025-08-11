Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху

Напомним, 8 ноября в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Белого дома Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам переговоров были подписаны три ключевых соглашения, касающиеся развития коммуникаций, энергетики и высоких технологий. Позднее Пашинян сообщил, что Ереван и Баку установили мир в результате встречи в Вашингтоне.