Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху

8 ноября в Вашингтоне состоялась встреча лидеров США, Азербайджана и Армении.

Источник: Аргументы и факты

Ереван и Баку направили обращение странам-участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой прекратить работу Минской группы по Карабахскому конфликту, следует из заявления Министерства иностранных дел Армении.

«Разослано совместное обращение Армении и Азербайджана о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения», — говорится в сообщении в Telegram-канале армянского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 8 ноября в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Белого дома Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам переговоров были подписаны три ключевых соглашения, касающиеся развития коммуникаций, энергетики и высоких технологий. Позднее Пашинян сообщил, что Ереван и Баку установили мир в результате встречи в Вашингтоне.

