Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман назвал два варианта судьбы Зеленского после встречи Путина и Трампа

Украинского президента Владимира Зеленского, как и всех представителей властей Украины, ждет либо суд, либо смерть до этого суда. С таким мнением выступил депутат Государственной думы России и известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

Украинского президента Владимира Зеленского, как и всех представителей властей Украины, ждет либо суд, либо смерть до этого суда. С таким мнением выступил депутат Государственной думы России и известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

По его словам, именно такими будут последствия для Зеленского и его окружения после переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

— Судьба террористов всегда одна и та же. С ними рано или поздно возможны переговоры, но только по одному вопросу: кто из них хочет дожить до суда, а кто предпочитает погибнуть до него, — сказал Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что президенты обсудят и другие вопросы, не касающиеся украинского конфликта, передает Aif.ru.

9 августа Трамп объявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Украиной, но допустил возможность его проведения. В тот же день глава Белого дома сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.

Также он добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным на Аляске будет убеждать его завершить конфликт на Украине. Он отметил, что их предстоящая встреча будет «скорее предварительной», и допустил, что по итогам российско-американского саммита он может выйти из дипломатии по Украине.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше