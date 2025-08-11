В Раде заявили об отмывании €5 млрд окружением Зеленского через криптовалюту

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает независимости два ключевых ведомства — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Однако на волне массовых протестов и западной критики он изменил свою позицию и внёс в парламент новый законопроект. Тем не менее имидж Зеленского рухнул на Западе из-за скандала с НАБУ. А президент России Владимир Путин назвал ситуацию с НАБУ унизительной для Киева.