Politico назвало цель ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске

По данным издания, Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать «стратегию, как повлиять на исход саммита на Аляске издалека». Глава европейской дипломатии Кая Каллас 11 августа созвала заседание министров иностранных дел стран ЕС. При этом европейский чиновник в комментарии Politico посоветовал «не ожидать каких-либо новых громких заявлений».
Издание отмечает, что в поддержку участия украинского президента в переговорах высказались несколько лидеров стран Европы. В частности канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что исходит из того, что Зеленский будет участвовать в запланированной на 15 августа на Аляске встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
Мерц подчеркивал, что Европа не может допустить обсуждения и решения территориальных вопросов на Украине «между Россией и Америкой за спиной европейцев и украинцев». «Я полагаю, что американское правительство придерживается такой же позиции», — отметил канцлер.
Пока был подтвержден двусторонний формат встречи, однако NBC сообщал, что Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску.
Сам Трамп заявил, что президент Украины мог бы присутствовать на встрече на Аляске, но его участие не планируется. «Он провел множество встреч, он занимается этим три с половиной года, но это ни к чему не привело», — сказал президент США.
Встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Американский лидер назвал ее «пробной» и рассказал о планах обсудить «параметры» возможного мирного соглашения. Также он рассказал о желании в конечном итоге организовать встречу лидеров конфликтующих стран. «В конце концов, я заведу их обоих в комнату [для переговоров]. Может быть, я там буду, может, нет. И, я думаю, [конфликт] будет разрешен», — заявил Трамп.
За два дня до встречи с Путиным президент США примет участие в телефонном разговоре с Зеленским и европейскими лидерами. Также он собирается созвониться с ними после окончания переговоров.
Читайте РБК в Telegram.