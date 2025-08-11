Politico назвало цель ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Американский лидер назвал ее «пробной» и рассказал о планах обсудить «параметры» возможного мирного соглашения. Также он рассказал о желании в конечном итоге организовать встречу лидеров конфликтующих стран. «В конце концов, я заведу их обоих в комнату [для переговоров]. Может быть, я там буду, может, нет. И, я думаю, [конфликт] будет разрешен», — заявил Трамп.